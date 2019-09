Allerta meteo: temporali in arrivo su tutta la regione

Allerta Gialla su tutta la regione per temporali forti dalle 8 di domani, 8 settembre, fino alle 8 di lunedì 9 settembre. Come riportato sul sito della Protezione civile, al mattino sono previste "piogge sparse ingenere deboli o moderate. Poi piogge da abbondanti ad intense e temporalesche, specie dalpomeriggio e in serata, più probabili tra pianura e Prealpi. Possibile qualche temporale forte conpiogge localmente più consistenti. Sulla costa ed in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto. Nella notte e almattino di lunedì possibili residue piogge anche temporalesche più probabili sulla costa"

