Maltempo, Allianz Dome inagibile: rinviato il match con Milano

Allianz Dome inagibile. La Pallacanestro Trieste ha reso noto che "a seguito delle copiose precipitazioni che hanno caratterizzato la città di Trieste, la gara con Milano non verrà disputata nella giornata di sabato 5 ottobre".

"A seguito di un confronto con la ditta manutentrice dell’Allianz Dome - si legge sul sito -, si sta procedendo passo dopo passo con la verifica di tutte le sezioni dell’impianto elettrico del palasport di Via Flavia".

"La tempistica individuata per emettere un riscontro sulla disponibilità effettiva dell’impianto è definita in tre giorni: in accordo con l’AX Armani Exchange Milano, Lega Basket Serie A e Federazione Italiana Pallacanestro, verrà successivamente programmata una nuova data per recuperare la gara".