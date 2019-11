Trasloco Allianz, il sindaco Dipiazza: "Impatto pari a zero"

Secondo il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il trasferimento della sede legale di Allianz dal capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia a Milano e deciso durante il Consiglio d'amministrazione tenutosi questa mattina, "ha un impatto pari a zero. Il trasferimento non produce alcun impatto sulla città e sulla Regione" ha affermato il primo cittadino in riferimento agli spettri agitati da molti rappresentanti politici di centrodestra, di una ricaduta negativa in merito al mancato introito derivante dalle imposte regionali.

La clausola

In questo caso infatti, come anche riportato dalla sede Rai di Trieste, esisterebbe "una clausola di salvaguardia firmata durante l'amministrazione Serracchiani e perfezionata dall'amministrazione attualmente in carica" che porterebbe le centinaia di milioni di euro di imposte, calcolate sull'utile di Allianz (pari a circa un miliardo e 300 milioni di euro annuali), a restare in regione.

Un elemento che potrebbe essere stato confermato anche dall'adozione del Decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre scorso che menzionava le "modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti al Fvg". "Prossima settimana li chiamerò per farmi raccontare meglio la situazione - ha concluso Dipiazza - ma ripeto, l'impatto è zero".