Il grande cuore dei triestini, devoluto l'incasso di Alma-Trento alla Carnia

L'Alma Pallacanestro Trieste vince e convince davanti al pubblico di casa battendo la Dolomiti Energia Trento per 85 a 74. La vittoria arriva proprio nell'attesa partita organizzata all'insegna dell'hashtag "#insiemeperlacarnia" che prevedeva una raccolta fondi di donazioni spontanee fra il pubblico triestino che si sarebbe poi aggiunto all'incasso registrato ai botteghini dell'Allianz Dome. “Un’iniziativa che abbiamo voluto perchè le realtà di riferimento devono supportare il territorio – aveva spiegato l'ad alabardato, Gianluca Mauro, originario di Fraforeano di Ronchis – . Siamo vicini a tutte le persone della Carnia e vogliamo donare per i lavori che saranno necessari a far tornare la situazione nel migliore dei modi.”

#InsiemePerLaCarnia

"Solidarietà oltre ogni rivalità" recitava infatti lo striscione preparato e apparso nella Curva Nord Trieste, un concetto tanto chiaro quanto forte ribadito anche a fine partita dallo stesso amministratore della società giuliana di A1, promotore dell'iniziativa: "Volevo ringraziare da friulano per quanto fatto - ha spiegato Mauro - . E' stata una grande risposta della città. Abbiamo voluto insieme alla squadra dare il nostro piccolo apporto, come fatto con l'Abruzzo e in altre situazioni. Questa è la nostra terra. E come fu nel 1976, anche questa volta Trieste ha teso la mano e il Friuli l'ha accolta molto volentieri".