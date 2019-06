Le Alpi Giulie diventano patrimonio Unesco

Le Alpi Giulie sono state proclamate riserve mondiali Unesco. A deciderlo, il Consiglio internazionale del Programma Mab (Man and Biosphère) dell'Unesco, come riportato dal ministero dell'ambiente. "Un risultato importante per il nostro patrimonio naturalistico e un riconoscimento del lavoro svolto dal Governo, in particolare dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa", commentano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai.

Sviluppo e tutela della natura

"Il Comitato Unesco - si legge in una nota del M5S - ha messo in luce la specificità delle Alpi Giulie, collocate all'incrocio di tre zone biogeografiche e aree culturali, che ha prodotto una ricchissima biodiversità e il mantenimento di tradizioni popolari su cui la riserva intende fondare i propri percorsi di sviluppo sostenibile, anche in una logica transfrontaliera con la confinante e omonima riserva slovena. Lo stesso ministro ha sottolineato come l'inserimento tra le riserve Unesco riconosca le Alpi Giulie "quale luogo unico in cui si concilia lo sviluppo e la tutela della natura e in cui il rapporto tra uomo e ambiente è esemplare".

L'attenzione del ministro Costa

"Condividiamo l'attenzione posta dal ministro Costa per le aree naturali italiane di particolare pregio - concludono i consiglieri M5S - e consideriamo questo passaggio un momento di grande valorizzazione per le Alpi Giulie, auspicando che questo riconoscimento accresca l'attenzione a tutti i livelli per il nostro ambiente".