Trieste celebra il 4 novembre: alzabandiera in piazza Unità

Questa mattina, 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate , alla presenza delle autorità locali, per il Comune di Trieste l’assessore Angela Brandi, e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma si è svolta in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste la cerimonia dell’alzabandiera a cura del Comando Militare dell’Esercito del Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio (alle ore 17.00), presente per il Comune di Trieste il sindaco Roberto Dipiazza, si terrà la cerimonia dell'ammaina bandiera

.

Gallery