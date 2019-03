Giornata dell'Unità d'Italia: la FOTOGALLERY della cerimonia

Si è svolta oggi in piazza Unità la cerimonia per la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, a cui hanno preso parte, tra le autorità civili e militari, ll sindaco Roberto Dipiazza, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e il prefetto Valerio Valenti. QUI IL VIDEO

La dichiarazione del presidente Zanin

Così ha dichiarato il presidente Zanin a margine della cerimonia: "Oggi istituzioni, forze armate e cittadini celebrano l'Unità d'Italia, la Costituzione, l'inno e il tricolore, simboli di un'idea di Patria che, scongiurando chiusure di tipo sovranista, dobbiamo vivere e sentire come elemento di sintesi di una comunità e di convivenza civile. Il senso di Patria, inteso come terra dei nostri padri, può rappresentare - ha aggiunto Zanin - quella spinta morale necessaria al nostro Paese per ripartire e affrontare le sfide del futuro".