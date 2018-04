Ambiente: parte il progetto #EcoTravel con Gruppo Autostar e Bambini con la valigia

Ha inizio il progetto #EcoTravel che, con il supporto del Gruppo Autostar, vedrà il family blog "Bambini con la valigia" protagonista di un viaggio on the road davvero speciale: per raggiungere le loro prossime mete, Fabio, Giulia e i loro due figli viaggeranno infatti a bordo di una BMW i3, la city car bavarese a motore elettrico ad emissioni zero. Si parte questo weekend, destinazione Graz, Austria. Sarà possibile seguire l’avventura giorno per giorno e restare aggiornati sulle prossime mete del viaggio di Giulia e Fabio attraverso i canali social @bambiniconlavaligia e @gruppoautostar, seguendo l'hashtag #EcoTravel.

Per maggiori informazioni: https://www.bambiniconlavaligia.com/ecotravel-come-viaggiare-auto-futuro/