Ambiente, Vito: «La Regione accompagna le imprese nella formazione ambientale»

Prosegue il percorso avviato e sperimentato con successo dalla Regione a Pordenone, volto a consentire agli operatori, agli amministratori, ai cittadini di conoscere gli aspetti specifici della tutela dell'ambiente, e a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale in tutti i settori della comunità.

Ieri sera, a Gorizia, nella sede della Camera di commercio, presente l'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, l'Arpa FVG ha infatti illustrato ai rappresentanti delle categorie economiche dell'Isontino l'attività di divulgazione e accompagnamento al mondo delle imprese, avviata con l'apertura dello sportello Informimpresa all'Arpa di Gorizia.

Sportello, destinato a fornire informazioni sulle normative e sulle casistiche legate alla salvaguardia dell'ambiente, in merito ai vincoli e alle migliori pratiche da adottare per la tutela dell'ambiente e del territorio.

Attività che prosegue, ha specificato l'assessore Vito, con incontri mirati con gli esponenti di diverse categorie della nostra comunità e interesserà il mondo della scuola e anche quello delle autonomie locali.

Il progetto ha come protagonista l'Arpa FVG e mira a favorire la conoscenza delle regole che determinano la sostenibilità ambientale, per consentire anche alle imprese di progettare, programmare, operare nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. A tutto vantaggio dell'ambiente e del territorio.

E intende dare modo ai tecnici dell'Agenzia di rispondere alle domande che gli imprenditori si pongono, e si debbono porre, in particolare quando intendono avviare nuove attività.

L'Arpa, che svolge un ruolo di monitoraggio e di controllo ambientale, si mette dunque a disposizione, ha ribadito Vito, per espletare un'attività informativa a supporto del sistema economico del Friuli Venezia Giulia.

Consentendo di affermare, ha concluso l'assessore, una cultura diffusa della sostenibilità ambientale, che permetta di consegnare un'adeguata qualità della vita sul nostro territorio anche alle generazioni future.

Lo scopo di questo percorso formativo, ha soggiunto il presidente della Camera di commercio di Gorizia, Gianluca Madriz, è quello di accompagnare e di affiancare le aziende e gli imprenditori rispetto alle problematiche considerate, facendo anche risparmiare tempi burocratici, e conseguentemente costi, alle aziende.

Informimpresa, hanno specificato i rappresentanti dell'Arpa FVG, intende realizzare nell'Isontino attività specifiche per la promozione delle certificazioni ambientali, per il collegamento tra il mondo accademico e il tessuto produttivo e per la valutazione delle tecnologie sostenibili.

Scendendo negli aspetti più concreti dell'assistenza che l'Arpa intende fornire agli operatori economici, presenti nella serata di ieri a Gorizia in particolare a esponenti del mondo dell'artigianato e delle piccole imprese manifatturiere, l'obiettivo è quello aumentare la sensibilità degli operatori nei confronti delle criticità che possono emergere nel corso dell'attività.

Lo sportello Informimpresa di Gorizia, sarà aperto il mercoledì dalle 14 alle 18, presso la sede del Dipartimento Arpa FVG in via III Armata. Informazioni si possono ottenere sul sito www.arpafvg.it, ai numeri di telefono 0432-1918033 e 0432-1918180, oppure scrivendo alla mail infomimpresa@arpa.fvg.it.