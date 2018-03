Ambiente, Vito: «Regione Fvg raccoglie la sfida degli acquisti verdi»

«La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di raccogliere la sfida degli acquisti ecologici, divenendo protagonista del passaggio dall'economia lineare a quella circolare». Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, all'apertura del forum 'Acquistare verde per l'innovazione e la sostenibilità ambientale', tenutosi a Trieste, durante il quale è stato presentato il Piano d'azione regionale per gli acquisti verdi, elaborato dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Ecosistemi di Roma.

Uno strumento virtuoso in merito al quale l'assessore ha precisato che «l'adesione delle Regione al green public

procurement (Gpp), ovvero la pratica degli acquisti ecologici nella pubblica amministrazione, è un tassello importante del mosaico di azioni necessarie per riuscire a vivere, in maniera dignitosa per tutti, senza distruggere la natura e riducendo gli scarti e i rifiuti che produciamo».

Evidenziando come gli acquisti verdi siano una concretizzazione della green economy, la quale costituisce un'opportunità per far fronte alla crisi economica in modo sostenibile, l'assessore ha spiegato che «per una Regione come la nostra, la quale ha sempre ritenuto importante investire nella sostenibilità ambientale, il tema del Gpp è rilevante. Proprio per questo ho fortemente voluto l'adozione di un Piano d'azione regionale che non rappresenta un appesantimento della attività dell'ente, ma uno strumento utile e trasparente per la tutela dell'ambiente a medio e lungo termine».

Vito ha quindi chiarito che «non si tratta di un cambiamento banale ma di un'importante opportunità per darci degli obiettivi e per stimolare le aziende che intendono lavorare con le amministrazioni pubbliche ad investire nell'ambiente e nell'innovazione». Inoltre, il Piano definito per la nostra Regione è stato sviluppato considerando le esperienze già attuate in Sardegna, Emilia Romagna o Veneto e, come ha ribadito l'assessore «lsi tratta di un percorso avviato a fine 2014, con un approccio bottom up che consente un confronto diretto tra chi redige gli atti di gara e chi conosce le criticità della materia».

In merito alla tutela dell'ambiente Vito ha sottolineato che «l'amministrazione regionale ha messo al centro delle proprie politiche concetti e principi importanti, quali la sostenibilità ambientale e l'economia circolare e il Gpp ha ricadute concrete sui territori. Inoltre, la Regione vanta un lungo percorso di definizione di una propria green policy basata su un approccio integrato alle tematiche ambientali, a partire dall'adesione alla Carta delle regioni europee per l'ambiente nel 2001 e, in tempi più recenti, attraverso i propri strumenti programmatici che hanno come obiettivo valorizzare gli aspetti ambientali generando ricadute sociali ed economiche».

Nel corso dell'incontro l'ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edoardo Ronchi, è quindi intervenuto sul tema dell'economia circolare evidenziando il peso delle politiche ambientali attuate dalle pubbliche amministrazioni in questo ambito. Ribadendo l'impegno dell'Eu per l'attuazione di un modello improntato al recupero e riutilizzo dei prodotti e dei materiali che li compongono Ronchi ha precisato che l'Europa è fondamentalmente una regione manifatturiera e di conseguenza un uso poco efficiente delle risorse rappresenta una perdita di competitività.

Infine, l'ex ministro ha confermato che è necessario incoraggiare i produttori a implementare lo sviluppo di prodotti adatti all'uso multiplo e che su questo processo la pubblica amministrazione, quale acquirente di alto profilo, può avere un ruolo rilevante.