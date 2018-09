AmbulARTE: parte da Trieste il progetto per le ambulanze di arteterapia (VIDEO)

Parte da Trieste l'AmbulARTE Croce Arcobaleno: un progetto di recupero di vecchie ambulanze per portare Arteterapia, creatività e colore nei luoghi di maggiore bisogno. Il Friuli Venezia Giulia farà da capofila all'iniziativa con un primo tour gratuito negli ospedali regionali. Per i piccoli pazienti sarà un'opportunità di collegare l'ambulanza a momenti anche di piacere e di fantasia, e per integrare la cura umana alla cura medica.

Finalista a un concorso nazionale

Il progetto, ideato da Francesca Valentina Salcioli, è tra i sei finalisti al concorso nazionale #sostenGO, iniziativa con cui il Laboratorio Farmaceutico SIT premia l’imprenditoria femminile con 15.000 euro. Per far partire l'AmbulARTE e portare il progetto alla vittoria, lo si può votare al seguente link.

L'obbiettivo

Francesca, operatrice nell'ambito delle artiterapie, spiega che in caso di vittoria: «I 15mila euro serviranno a rilevare e restaurare la prima AmbulARTE, rivisitandola all'interno e all'esterno, e dotandola di strumenti che permetteranno ai bambini di liberare la loro creatività con materiali artistici, pennelli, colori, teli e anche strumenti musicali. La sirena sarà un motivetto ispirato alla vera sirena dell'ambulanza». L'obbiettivo, sempre col sostegno di #sostenGO, è quello di creare un sito per ampliare la collaborazione con altri enti impegnati nel sociale, per dare al progetto un respiro nazionale.

