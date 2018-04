Celebrazioni 90 anni di Anas, Dipiazza: «Grazie a Dibennardo e Ricci per l'impegno a favore della città»

Nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni di Anas (Gruppo FS Italiane), che ha scelto Trieste come prima tappa del suo roadshow nelle piazze italiane, si è tenuta nella sede di Assicurazioni Generali la tavola rotonda “L’Italia dei trasporti e delle dogane nel XXI secolo. La mobilità integrata come ponte con l’Europa orientale”.

È stato un momento di confronto che ha visto come protagonisti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani, il Direttore delle Specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla, il presidente della Sezione Veicoli industriali UNRAE Franco Fenoglio, il Segretario generale Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste Mario Sommariva, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giovanni Kessler e il Responsabile Esercizio Nord - Est Direttrice Asse Orizzontale RFI Carlo De Giuseppe.

Prima dell'avvio dei lavori, portando il saluto ufficiale della città, il sindaco di Trieste ha voluto sottolineare quando fatto a partire dal 1996 incrociare i piani regolatori della Grande Viabilità Triestina con quella Slovena e successivamente la realizzazione dell'ultimo fondamentale tratto della Gvt, un'opera del valore di 223 milioni di euro, conclusa il 18 novembre del 2008, con sei giorni d'anticipo sui tempi previsti.

E proprio in quest'occasione il sindaco ha voluto quindi ringraziare due persone che sono state molto vicine e si sono distinte per il loro costante e prezioso impegno a favore della città e del territorio. Come segno di stima e apprezzamento Dipiazza ha così consegnato il sigillo trecentesco della città a Ugo Dibennardo, direttore della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale dell’Anas S.p.A. e la targa ufficiale del Comune di Trieste a Mauro Ricci capocentro Anas Trieste.