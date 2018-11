Anas: "Obbligo gomme invernali dal 15 novembre"

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Friuli Venezia Giulia maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, i tratti interessati dal provvedimento sono: strada statale 14 ‘della Venezia Giulia’ dal Bivio ad H (km 161,150) al Confine di Stato di Pese (km 167,980); raccordo autostradale 13 ‘A4 – Padriciano’ dallo Svincolo di Sistiana (km 0,000) allo Svincolo di Padriciano (km 21,411); raccordo autostradale 14 ‘RA13 – Fernetti’ dallo Svincolo con RA13 (km 0,000) al Valico di Fernetti (km 2,056); strada statale 202 ‘Triestina’ da San Dorligo della Valle (km 8,000) a Cattinara (km 14,640); autostrada A ‘Sistiana – Rabuiese’ dallo svincolo RA 13 di Padriciano (km 21,400) allo svincolo di Cattinara (km 26,900); strada statale 202 Dir ‘Triestina’ da Cattinara (km 4.000) a Padriciano (km 7,450); strada statale 55 ‘dell`Isonzo’` dall’innesto con la SS 14 Racc. presso Sablici (km 2,922) a Gorizia (km 18,520).

Per quanto riguarda il Friuli, queste sono le strade: strada statale 54 ‘del Friuli’ da Cividale del Friuli (km 17,400) al Confine di Stato di Stupizza (km 34,121) e dal Valico Cave del Predil (km 81,325) al valico di Fusine (km 104,582); strada statale 52 Bis ‘Carnica’ da Tolmezzo (km 0.000) al Passo di Monte Croce Carnico (km 32,875); strada statale 13 ‘Pontebbana’ da Ugovizza (km 213) al Confine di Stato di Coccau (km 228,811).

L`ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada), in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Nella pagina “piani e interventi” del sito Anas (http://www.stradeanas.it/it/ piani-interventi) è possibile visualizzare tutti i tratti stradali ed autostradali ove vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.