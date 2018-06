Anas, lavori di manutenzione: limitazioni al transito sul raccordo autostradale 12 e sulla statale 54

Per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria delle barriere laterali di sicurezza, dal 27 giugno e fino al 15 luglio sul Raccordo Autostradale 13 “A/4 – Trieste” sarà istituito il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra il km 9 e il km 13. Il provvedimento interesserà le carreggiate in entrambe le direzioni e sarà in vigore nella sola fascia oraria giornaliera compresa fra le 6 e le 18, con esclusione dei giorni festivi.

Lungo il tratto oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti il limite di velocità a 60 Km/h e il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli.

Inoltre, la statale 54 “del Friuli” sarà chiusa al traffico in corrispondenza del km 8,500, nel territorio comunale di Remanzacco, in provincia di Udine, dalle ore 20 del 30 giugno alle ore 18 del 1 luglio. La limitazione consentirà l’intervento di asfaltatura in corrispondenza del passaggio a livello.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità locale tramite apposita segnaletica.

