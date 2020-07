Al via i lavori nella galleria "Prosecco": dureranno oltre quattro mesi

A partire da oggi, 16 luglio, Anas proseguirà l’intervento di adeguamento degli impianti a servizio della galleria ‘Prosecco’, nel comune di Sgonico, al chilometro 10mila del raccordo autostradale 13 “A/4 – Trieste”. Per l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Venezia, con deviazione del flusso veicolare nella carreggiata direzione Trieste, nella quale sarà quindi istituito il doppio senso di circolazione.

Al contempo, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla “Commissione permanente delle Gallerie” del MIT, sarà inibito il transito dei mezzi che trasportano merci pericolose all’interno della canna a doppio senso di circolazione, con conseguente deviazione sulla viabilità secondaria.

Le modalità

- Per i mezzi in direzione Trieste: uscita obbligatoria da RA13 allo Svincolo di Sgonico per poi percorrere la viabilità provinciale su SP06, SP35 e SP01 con rientro su RA13 allo svincolo di Prosecco;

- Per i mezzi in direzione Venezia: uscita obbligatoria da RA13 allo Svincolo di Prosecco per poi percorrere la strada provinciale 35 con rientro in RA13 allo Svincolo di Sgonico.

I lavori avranno una durata di 135 giorni.