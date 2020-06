RA13: Al via i lavori stradali da 2,6 milioni

Anas ha avviato l’intervento di risanamento della pavimentazione sul Raccordo Autostradale 13 “A/4 – Trieste”. L’investimento complessivo dei lavori, che hanno lo scopo di elevare il livello di servizio dell’infrastruttura, è pari a circa 2 milioni e 600 mila euro. Il tratto interessato dai ripristini lungo la carreggiata in direzione Venezia è ricompreso tra lo svincolo di Fernetti (km 17) e la galleria di Prosecco (km 11), mentre la carreggiata direzione Trieste sarà interessata dai lavori per un tratto di 3 chilometri a cavallo dello svincolo con il Raccordo Autostradale 14 “A/4 – Trieste diramazione per Fernetti” (dal km 14 al km 17 circa).

Alcuni lavori in notturna

Al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico, alcune fasi di lavorazione sono programmate in orario notturno. A seconda dell’avanzamento del cantiere sarà istituito lo scambio di carreggiata con transito garantito sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso mentre, in concomitanza con la chiusura temporanea delle carreggiate e di alcune rampe di svincolo, il percorso alternativo sarà segnalato tramite apposita segnaletica in loco. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del mese di giugno, compatibilmente con le condizione meteorologiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guida e basta

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.