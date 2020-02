Al campetto per ricordare Kobe Bryant, anche Trieste saluta la leggenda dell'Nba

Anche Trieste gioca per Kobe Bryant. La leggenda dell'Nba, scomparsa in un tragico incidente aereo lo scorso 26 gennaio, verrà commemorata riempiendo domenica pomeriggio, 2 febbraio, il campetto in piazza Carlo Alberto. L'iniziativa, partita dalle pagine social italiane di pallacanestro, si terrà anche nei campetti di Milano, Reggio Emilia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

La leggenda dell'Nba verrà ricordata, come si legge nell'evento, "con una serie di campettate in contemporanea per onorarlo nello stesso modo in cui lui è entrato nelle nostre vite. Giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso".

L'appuntamento è per le 15. Tutte le foto e i video potranno essere pubblicate con l'hashtag #OneLastShot.