Ancora zero nuovi casi e zero decessi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 105 (tre più di ieri, si tratta di casi tornati positivi). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Oggi non è stato rilevato nessun nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.308: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 702 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti sono 2.858, i clinicamente guariti sono 60 e le persone in isolamento domiciliare sono 36. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.