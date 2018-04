Da Trieste all'Olanda: Andrea Possa apre una catena di birrerie

Vive da ormai otto anni in Olanda dove ha creato una serie di mircobirrerie artigianali. Si tratta del triestino Andrea Possa, che ha aperto i tre locali "Bierfabriek" ad Amsterdam, Delft e Almere.

Nei locali, come riportato dall'articolo di Micol Brusaferro su Born in Fvg, è possibile spinare direttamente al proprio tavolo la birra che si preferisce e si possono inoltre gustare diverse specialità,in particolare di carne.

Andrea ora vive ad Amsterdam inisieme a sua moglie e a suo figlio ed pronto per l'apertura della prossima birreria ad Arnhem.