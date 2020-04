"Grande rispetto per l'Itis, il mio era un appello per fornire sostegno", Ussai replica a Pahor

"Non ho mai nemmeno pensato che l'Itis operasse con disumanità. Il mio era un appello all'Azienda Sanitaria e alla Regione per fornire un sostegno alla struttura". Con queste parole il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Ussai ha voluto chiarire la sua posizione e le dichiarazioni di ieri 10 aprile in cui il pentastellato aveva parlato di "situazione drammatica".

"Ho grande rispetto per il lavoro svolto all'interno dell'Itis e sono conscio delle difficoltà che sta attraversando - sottolinea Ussai -. Non ho assolutamente lanciato accuse per la situazione che si è creata all'Asp triestina ma ho sollecitato l'Asugi e la Regione a garantire dispositivi e personale, come peraltro già

successo in altre strutture analoghe, per fronteggiare un momento particolarmente critico".