Scomparso dalla sua casa di Servola, l'appello della famiglia

Una persona è scomparsa da questa mattina e i familiari lo stanno cercando. Sembra che Andrej Debelis sia scomparso questa mattina, domenica 10 febbraio, dalla sua casa a Trieste (zona Servola , Sant'Anna): nell'appello si legge che Andrej "è alto 180 cm, fisico atletico, capelli chiari, radi, occhi azzurri. Indossa dei jeans scuri e un giubbotto verde con degli inserti neri. Non è rientrato a casa, non aveva con sé il telefono, i documenti , né denaro. Le sue figlie lo aspettano e siamo tutti preoccupati per lui. Per cortesia fate girare l'appello. Se qualcuno l'avesse riconosciuto, per cortesia può contattarci a uno di questi numeri: 339 5804875, 320 3345983 o 333 7907973. Grazie mille!! Fate girare per cortesia".