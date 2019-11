Crolla un muro in androna Campo Marzio, Vigili del fuoco sul posto

Questa mattina è crollato un muro di contenimento in androna Campo Marzio, vicino all'entrata di una delle sedi dell'Università degli Studi di Trieste. I Vigili del fuoco del Comando del capoluogo regionale sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Il cedimento non ha coinvolto persone, mentre ad avere la peggio è stata un'autovettura parcheggiata proprio sotto il muro.

L'intervento è ancora in corso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha provveduto, temporaneamente, a chiudere la strada. La notizia è in aggiornamento.