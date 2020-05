Gli "angeli" triestini in partenza per le zone rosse, le destinazioni per i sette infermieri

Sette infermieri triestini si preparano a portare il loro lavoro, la loro competenza e il loro coraggio nelle "zone rosse" d'Italia, quelle che ancora lottano strenuamente con contagi e decessi da Covid. I professionisti triestini sono partiti giovedì pomeriggio alla volta della capitale, e da qui saranno smistati e indirizzati in città diverse. Il trentaseienne Manuel Cleva, da dieci anni sulle ambulanze del 118, e il quarantatreenne Gigi Spinelli, che lavora in ortopedia all'ospedale di Cattinara, andranno in Lombardia, mentre il trentatreenne Giacomo Cigui, della centrale Sores di Palmanova, è diretto verso la Sardegna. Un altro triestino Angelo Bessio, dipendente Asugi del dipartimento dipendenze da sostanze legali, sarà assegnato a Brescia, mentre Claudia Castellana, infermiera del Burlo, si recherà a Milano e Luana Omatti, del centro trasfusionale, sarà a Verbania. A loro va tutta la stima e il sostegno della loro città. Di seguito le foto della loro partenza.

