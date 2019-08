Animali e natura: alla scoperta del Carso e del mondo delle api

In attesa della quinta edizione del World Animal Day a Trieste, l’associazione Trieste Animal Day non desiste dal proprio obiettivo di sensibilizzare al rispetto degli animali e della natura e propone due attività: la prima, “Summer’s TAD”, rivolta ai bambini e ragazzi degli oratori della città e l’altra a carattere culturale musicale rivolta a tutti.

"Un'avventura in Carso"

Lunedì 26 agosto si parte con "Un'avventura in Carso". L’attività si propone di rafforzare il lavoro di sensibilizzazione all’ecologia nei ricreatori triestini con un esperienza diretta: una passeggiata ecologica. Saranno visitati il campo di addestramento militare austro-ungarico di Prosecco, dove il gruppo SOS Carso formerà i bambini e i ragazzi sull’ecosistema Carso e rispetto agli animali che lo abitano. Seguirà l’escursione in due grotte di facile accesso per vedere da vicino il fenomeno del carsismo.

“La vita in alveare”

Il secondo momento, dal titolo “La vita in alveare”, si svolgerà il 26 settembre presso il Consorzio di apicoltura di Trieste e coinvolgerà un gruppo di bambini che vivranno un esperienza didattico-pratico mirata ad educarli sul mondo delle api. Sulla scia del tema del WAD 2018 “Rondini, api e pipistrelli: animali che non vedremo più”, l’associazione continua l’opera di sensibilizzazione verso una specie, le api, in via d’estinzione e tuttavia insostituibile nell’equilibrio del nostro pianeta e quindi vitale per la sopravvivenza del genere umano. Queste attività hanno lo scopo di infondere nei giovani solidi principi che li aiutino a costruire un futuro ecosostenibile e rispettoso della Natura e degli animali.

“Natura è musica”

In occasione della 14° giornata mondiale del Creato, in data 1 settembre, ore 18:30, al bosco Bazzoni di Basovizza, l’associazione presenta un nuovo concerto nell’ambito dell’evento “Natura è musica”. Protagoniste saranno le suggestive arpe delle concertiste Emma Castellano e Beatrice Ravazzolo, provenienti dal conservatorio Cesare Pollini di Padova. Assieme alla concertiste, un artista che ha già preso parte all’evento nella passata edizione, l’attrice Giulia Diomede che, come voce recitante, leggerà alcuni passi espressamente scelti per l’occasione. L’evento sarà a titolo completamente gratuito, totalmente plastic free e non verrà assolutamente alterato nessun bene naturale del bosco. L’associazione si prepara all’evento proiettandosi​ già verso il futuro. Per l’anno prossimo sta prendendo forma l’idea di un concerto sul mare, in occasione della giornata mondiale degli oceani, l’8 di giugno.

Trieste Animal Day

Ricordiamo che l’associazione, Trieste Animal Day, nata nel 2015, si occupa di sensibilizzazione sui temi inerenti al rispetto degli animali e dell’ambiente in cui vivono. Per fare ciò, l’associazione organizza a Trieste, unica città in Italia, il WAD che ricorre ogni anno il 4 ottobre. Questo sforzo organizzativo è stato premiato, nel 2016, con la nomina della prima ambasciatrice dell’evento in Italia.

Il tema principale del World Animal Day 2019 sarà Sos Terra. Oggi giorno si sente parlare di Ambiente con sempre più frequenza e in certi casi si abusa di questa parola snaturandola. Proprio per questo motivo si è scelto, anche se nel proprio piccolo, di parlare di problematiche ambientali. Presenzieranno all’evento esperti di fama nazionale nell’ambito scientifico e molte altre sorprese ed eventi verranno svelate prossimamente.

L’associazione coglie l’occasione per ringraziare il comune di Trieste per la collaborazione che si rinnova da 5 anni nei ricreatori triestini e per la concessione di patrocinio che ad ogni evento viene concessa. Il contributo del Rotary Club di Trieste e gli sponsor, la VEGA International Car-Trasport and Logistic-Trading e la farmacia “Ai Gemelli” di Ponziana, rendono possibile la realizzazione delle attività nell’ambito del “Summer’s TAD”. Infine alla realizzazione del concerto “Natura è musica” collaborano anche il corpo forestale Friuli Venezia Giulia, il centro didattico naturalistico di Basovizza, il gruppo speleologico di San Giusto e la Grotta Nera.