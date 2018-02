Animali, appello urgente ai soci Enpa: «Vogliono far morire una realtà come la nostra» (FOTO)

I volontari dell'Enpa, (Ente nazionale protezione animali) lanciano un appello urgente ai soci: «Soffia la bora e cade la neve, i nostri volontari come sempre sono all'opera. Ieri in tarda serata è stato soccorso e salvato un giovane di volpe in condizioni estreme. Gli animali ospiti dei ricoveri esterni ed interni hanno già ricevuto cibo e assistenza. Se volete che tutto questo continui ad essere la realtà di Trieste date la vostra disponibilità a venire con noi a Roma per le Elezioni del Consiglio Nazionale o delegate chi andrà. C'è già chi vorrebbe far morire una realtà come la nostra».

Per ulteriori informazioni: http://www.enpa-trieste.it/blog/assemblea-straordinaria-nazionale-dei-soci