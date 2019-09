Grande festa a Montecarlo: ad Anna Zennaro il primo Gran Premio della creatività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Ad Anna Zennaro, pittrice triestina che nel mese di agosto ha esposto alla Sala comunale d'arte di Trieste le sue opere sul mare e quelle poetiche in foglia oro, è stato assegnato il 1° Gran Premio della Creatività 2019, per meriti artistici, di ricerca creativa e professionalità. Si tratta di un ambito riconoscimento artistico che viene assegnato da una commissione critica internazionale per evidenziare la creatività di artisti promossi da editori e personaggi della cultura. La Zennaro, che l’anno scorso si è distinta in ambito internazionale a Dubai e a Montecarlo, e' ritornata in terra monegasca con i suoi fondali oceanici e la preziosità della foglia oro. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 14 settembre all’Hotel de Paris di Montecarlo.