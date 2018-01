Trovato senza vita nelle acque della Croazia: tragica scomparsa di un 55enne triestino

Il corpo ormai senza vita del manager triestino Riccardo Zorzin è stato ritrovato il 26 dicembre nel mare della Croazia, più precisamente nella marina di Ičiči vicino ad Abbazia.

Il cinquantacinquenne, residente a Dolegna del Collio con la moglie e tre figlie si trovava sulla nave Princess Cruises, sulla quale lavorava da anni quando i colleghi ne hanno perso le tracce.

Zorzin è stato infatti visto per l'ultima volta il 24 dicembre a bordo della nave, poi sia colleghi che la famiglia non hanno avuto più sue notizie.

Sono ancora in corso le indagini sulle dinamiche della tragica vicenda.

Dalle prime ipotesi sembra che l'uomo sia scivolato, cadendo così in mare, mentre la nave era in porto.