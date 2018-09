San Marco tra i migliori 50 caffè del mondo secondo Telegraph

«Essere fra i 50 Caffè migliori del mondo secondo una così autorevole rivista è una grandissima enorme soddisfazione. Un grazie a Isabella Franco per la segnalazione e un grazie a tutti: clienti, collaboratori, ex collaboratori ed amici. E un grazie enorme alla mia compagna di vita senza di lei tutto ciò non sarebbe possibile». Queste le parole ricche di orgoglio del titolare dell'Antico Caffè San Marco Alexandros Delithanassis, dopo aver ritrovato il suo locale tra i 50 migliori caffè del mondo in un articolo pubblicato da Telegraph.

In particolare, l'autore Chris Moss, ha scelto le sue 40 caffetterie preferite e a queste ha aggiunto altre 10 preferenze selezionate da alcuni esperti di zona della rivista, che risiedono o visitano frequentemente le loro città più amate.