Chef Antonino Cannavacciuolo a Muggia: in onda su canale Nove la puntata di "O mare mio"

Finalmente in onda questa domenica alle 21.25 su canale Nove la puntata di "O mare mio" che vede lo chef stellato napoletano Antonino Cannavacciuolo a Muggia, alla ricerca del miglior cuoco.

Durante le riprese del programma, girate ad ottobre, si sono sfidati i tre migliori cuochi muggesani e lo chef Cannavacciuolo ha cucinato direttamente a bordo di un peschereccio.

Una puntata, quella che andra in onda tra pochi giorni, che racconterà Antonino Cannavacciuolo a Muggia per “O mare mio”: alla ricerca dei tre migliori cuochi della zona

„la storia e le tradizioni della pesca locale e le ricette tipiche.“





