Bussa alla porta e chiede di cambiare dei soldi: anziana truffata a San Giovanni

Un'anziana è stata truffata a San Giovanni da una sconosciuta che si è finta una conoscente della vicina. La padrona di casa è stata investita da un fiume di parole da una donna sulla trentina, robusta e che parlava in dialetto triestino chiedendole di cambiare alcune banconote da 50 euro. Frastornata, la signora ha acconsentito.

Il furto

Le due sono andate in camera da letto ed è stata estratta una busta contenente del denaro. A quel punto l'ignota malintenzionata ha chiesto prima un caffè e, poco dopo, di poter usare bagno. La donna si è fatta quindi attendere in cucina e la padrona di casa non l’ha più trovata, così come la busta con il denaro. Resasi conto dell’episodio, la vittima della truffa ha contattato il 112 e sul posto si è recato personale della Squadra Volante della Questura. A nulla sono valse le ricerche svolte in zona.

La raccomandazione

La Polizia invita tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.