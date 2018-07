Anziana trovata morta al largo della spiaggia di Lazzaretto

*Notizia in aggiornamento*

Il corpo senza vita di una donna anziana è stato trovato al largo della baia di Ancarano dalle autorità slovene. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 luglio e qualche ora dopo, dalla spiaggia di Lazzaretto a Muggia, è arrivata una segnalazione alla Capitaneria di porto di Trieste: una signora (di età compatibile con quella della salma) non si era presentata a un appuntamento, facendo perdere le tracce. Secondo alcune testimonianze la donna avrebbe preso il largo nuotando, ma nessuno l'avrebbe vista tornare.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria, dopo la segnalazione sono state mandate in mare delle motovedette senza alcun esito. Il corpo si troverebbe attualmente a Lubiana per le procedure di riconoscimento e al momento non ci sono conferme ufficiali sull'identità. Non è quindi ancora certo che la salma sia quella della donna scomparsa a Muggia.