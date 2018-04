Anziani: 2500 persone coinvolte nel progetto di socializzazione della CRTrieste 

È stata presentata questa mattina, nella sede della Fondazione CRTrieste la decima edizione del Progetto di socializzazione per anziani promosso e realizzato dalla Fondazione stessa. Nelle edizioni passate i risultati sono stati brillanti e lo hanno dimostrato l'entusiasmo e la partecipazione degli ospiti delle case di riposo coinvolte, cui sono stati proposti musica e intrattenimento e che hanno ricevuto gratuitamente il quotidiano locale. Tra le linee che guidano l'azione della Fondazione CRTrieste, il sostegno alla popolazione anziana costituisce un indirizzo prioritario. Per questo motivo l’Ente ha predisposto questo progetto di intrattenimento degli ospiti delle case di riposo della provincia di Trieste, la cui prima edizione si è svolta tra il 2008 e il 2009. Gli importanti risultati e l'alto gradimento rilevati fin dalla prima edizione ad oggi hanno spinto la Fondazione a riproporre di anno in anno l'iniziativa ampliandone il pubblico e l’offerta.

La decima edizione, che ha preso avvio nel mese di marzo 2018, proseguirà fino a febbraio 2019. Musica, intrattenimento e informazione sono al centro del progetto. Numeri che raccontano il successo di questa iniziativa e con oltre duemilacinquecento (2.500) anziani coinvolti, trentadue (32) le strutture - individuate tra quelle che per dimensioni e tipologia degli ospiti sono in grado di accogliere il programma - che ospiteranno oltre duecentoquaranta (240) spettacoli teatrali e musicali e oltre centotrentaquattromila (155.000) le copie del quotidiano che verranno distribuite a sessantasette (67) strutture della provincia di Trieste che ospitano anziani.

Sempre solide le partnership - avviate fin dalla prima edizione - con “L'Armonia - Associazione tra le Compagnie teatrali triestine”, che si occupa dell’organizzazione degli spettacoli teatrali, con il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini e con la Glasbena Matica di Trieste, i cui giovani musicisti si esibiranno nei concerti dedicati agli ospiti delle case di riposo.

Le strutture coinvolte quest'anno nell'iniziativa sono: Casa “Serena”, Casa “Bartoli”, Casa “Gregoretti”, A.S.P. ITIS, Casa “Ieralla”, Casa “San Domenico”, Casa Riposo “F.lli Stuparich”, Casa Riposo di Muggia, Casa Riposo “Capon”, Casa di Riposo “La Meridiana”, Casa di Riposo “Luciana Moschion”,Casa di Riposo “Mater Dei”, Casa “Emmaus”, Pia Casa Gentilomo “Abramo Stock”, Residenza Polifunzionale “Antonella”, Residenza “Carducci”, Residenza Polifunzionale “Nonno Felice 1”, Residenza Polifunzionale “Nonno Felice 2”, Residenza Polifunzionale “Battisti”, Residenza “Le Rose”, Residenza Polifunzionale “Oasis”, Residenza Polifunzionale “Futura, Anni d’oro”, Residenza Polifunzionale “Elite”, Residenza Polifunzionale “Cinque Stelle”, Residenza Polifunzionale “La Primula”, Residenza Polifunzionale “Venti settembre”, Residenza Polifunzionale “Danubio”, Residenza Polifunzionale “Arianna”, Residenza Polifunzionale “Valdirivo”, Residenza Polifunzionale “Cellini”, Residenza Polifunzionale “Senilità”, “Casa Anna 1”, “La tua casa”, “La tua casa”, “La tua casa”, Residenza Polifunzionale “Albertina”, “Fiori del Carso”, Residenza Polifunzionale “Rosy”, Residenza Polifunzionale “Nonna Adriana”, Residenza Polifunzionale “Renè”, Residenza Polifunzionale “Raggio di Sole”, Casa albergo “Domus Mariae”, Casa albergo “Maria Basiliadis”, “Nuova Villa Iris”, Residenza Polifunzionale “Brioni”, Residenza Polifunzionale “Flora 3”, Residenza Polifunzionale “Relax”, Residenza e Centro Diurno “Campanelle”, Residenza Polifunzionale “Flora”, “Villa Verde”, Residenza Polifunzionale “Hotel Fernetti”, Residenza Polifunzionale “Arcobaleno”, Residenza “Le Magnolie”, Residenza Polifunzionale “Villa Elma”, Casa Albergo “Sacro Cuore”, Residenza Polifunzionale “Il nido”, Casa di Riposo “Mademar”, Casa di Riposo “Ad Maiores”, Residenza Polifunzionale “Eden”, Residenza Polifunzionale “Valy”, Residenza Polifunzionale “Anni Sereni”, Residenza Polifunzionale “Tiziana”, Casa Albergo “Enrico Caratti”, Residenza Polifunzionale “La Perla”, Residenza Polifunzionale “La Fenice”, Residenza Polifunzionale “La tua dimora” e Residenza Polifunzionale “La Mia”.