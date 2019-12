Si butta in mare sulle rive: soccorso anziano

Per ragioni ancora non chiare un uomo di una certa età si è tuffato in mare nella giornata forse più fredda dell'anno, nei pressi della scala Reale. È successo oggi, lunedì 30 dicembre, intorno a mezzogiorno. Gran dispiego di forze per riportarlo a riva ma l'uomo seguitava a nuotare rifiutandosi di collaborare. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e la Polizia. Alla fine l'anziano è tornato a riva ed è stato portato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.