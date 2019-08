Malore a porto San Rocco: 82enne soccorso dal 118

Un malore in una spiaggia in prossimità di porto San Rocco ha colto oggi intorno alle 19 un uomo di 82 anni. Fortunatamente l'acqua era bassa e due astanti sono riusciti aportarlo a riva quasi subito, in questo modo è stato evitato l'arresto cardiaco anche se l'uomo aveva già inalato molta acqua e non riusciva a respirare. Tempestivo l'intervento del 118 con ambulanza e automedica, gli operatori sanitari hanno intubato l'anziano per poi portarlo a Cattinara in codice rosso. L'uomo si trova ora in rianimazione.