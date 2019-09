Malore sul sentiero Rilke: interviene il Soccorso alpino per un anziano

Un signore ultraottantenne si sente male sul sentiero Rilke: intervengono i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e il 118. L'anziano, di nazionalità austriaca è stato trovato cosciente e seduto, in una zona non troppo distante dal Campeggio Mare Pineta, ed è stato portato all'ospedale di Cattinara dal personale del 118 per accertamenti. Notizia in aggiornamento.