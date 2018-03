Apre Aldi, la grande catena tedesca prende il posto di Godina

Giovedì 15 marzo in via del Coroneo 1, apre Aldi, catena internazionale tedesca, prendendo il posto di Godina, lo storico negozio di abbigliamento triestino, che, dopo la chiusura, ha continuato la sua attività aprendo un negozio più piccolo, ma con tante proposte per donne e bambini.

Aldi, negozio di generi alimentari, offre ai propri clienti un'idea innovativa di spesa in quanto combina qualità e convenienza proponendo un assortimento di prodotti a marchio proprio e un'attenta scelta dei migliori marchi. In occasione dell'inaugurazione vi aspettano tre giorni di festa: giovedì 15 ,venerdì 16 e sabato 17 marzo potrete gustare dalle 7.30 alle 10.00 croissant e caffè mentre dalle 14.00 alle 18.00 è previsto un Truccabimbi.

Non mancheranno omaggi per tutti: shopping bag, portachiavi con sblocca carrello e pure un Pasta party!



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/cronaca/lavoro-assunzioni-aperture-aldi-gdo-2-marzo-2018.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401

Gallery