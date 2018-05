Nasce Fresco, il chiosco-bar dove frutta e verdura si mangiano, bevono e comprano

Per chi ama viaggiare le distanze si accorciano, com'è successo ad Andrea, titolare di un'edicola a San Giacomo, che, assieme alla sua famiglia, ha deciso di portare qui una realtà che ha visto in città come Lisbona, Barcellona e Istanbul e che gli ha dato modo di riscattarsi.

«Siamo titolari di unl'edicola da trent'anni. In questo periodo l'editoria è in crisi, così abbiamo deciso di darci da fare. Abbiamo scelto San Giacomo perchè ormai Trieste si sta sviluppando dal punto di vista turistico e, secondo noi, era giusto creare qualcosa che potesse valorizzare i contesti rionali e non sempre e solo il centro città. Anche questa meraviglia appartiene alla mia città».

Ed è così che è nato Fresco, proprio nella piazza del suo rione, un luogo che Andrea, nonostante i confini che ha varcato, ha sempre portato con sè. Fresco, infatti, è la nuova avventura della famiglia Nassimbeni- Giustina che porta alla nostra città una nuovo concetto e una vera innovazione del chiosco frutta e verdura.

«Quando l'ho visto ho subito pensato a Trieste. Per realizzarlo abbiamo dovuto acquisire una concessione in essere di un vecchio chiosco e, grazie alla sovrintendenza, il Comune e la Asl, siamo riusciti a realizzare il nostro progetto oltre che a trasformare una vecchia struttura in qualcosa di bello e nuovo».

Fresco si divide prevalentemente in due parti: da un lato potrete acquistare frutta e verdura fresca, mentre dall'altro, lato dedicato alla somministrazione, gustarvi deliziose centrifughe, frullati ed estratti prodotti dai titolari in un laboratorio. Il chiosco è aperto dalle 7.00 del mattino fino alle 21.30, per essere sempre a vostra disposizione! Per il pranzo vi aspettano anche minestre, insalte, riso alla greca e, presto, non mancheranno i tavoli per godersi una meravigliosa piazza e innamorarvi ancor più degli angoli di Trieste.

«Siamo molto soddisfatti, speriamo di riuscire a portare anche posti di lavoro più avanti. Per il momento tutti i nostri prodotti sono stati scelti per sostenere le aziende locali».

Cosa assaggiare? Andrea vi consiglia "Hawaii", un estratto a base di papaya, ananas e lime! Mentre noi quello alla fragola!