La Grotta del dio Mitra di notte: apertura serale per il Solstizio d'Estate

Venerdì 21 giugno 2019, in occasione del Solstizio d’Estate, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG propone un’apertura serale straordinaria alla scoperta della Grotta del dio Mitra, divintà di origine iranica connessa con il ciclo del sole e delle stagioni.

La grotta carsica, frequentata fin dall’età neolitica, fu adattata in epoca romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo, religione salvifica giunta nella Roma imperiale grazie alle legioni di stanza in Oriente. Nella suggestiva ambientazione della Grotta sarà possibile osservare i calchi dei rilievi in calcare rinvenuti all’interno del sito, assieme ad alcune iscrizioni con i nomi di offerenti.

Il personale della Soprintendenza sarà a disposizione dei visitatori per qualsiasi spiegazione o curiosità sul sito.

Apertura dalle ore 18.45 - ultimo ingresso 21.00. È previsto un ritrovo iniziale alle ore 18.30 presso la Stazione della Guardia forestale di Duino Aurisina (TS). Successivamente accesso libero direttamente al sito. Si consiglia di provvedersi di calzature sportive adeguate e di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia. Ingresso gratuito