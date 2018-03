Appello per ritrovare Kenya la cagnolina scappata in zona san Giovanni (FOTO)

Un appello per ritrovare Kenya, una cagnolina scappata in zona San Giovanni martedì 20 marzo. Così riferisce il Rifugio Astad di Trieste, associazione per la tutela dell’animale domestico nella provincia: «ll proprietario è disperato e noi lo stiamo aiutando insieme ad altri volontari a cercarla.Vi chiedo di condividere l’appello con i vostri canali». Kenya ha fatto perdere le tracce nella zona di via Verga/via Zanella, indossa un collarino blu, è di taglia piccolina e «molto paurosa». Chi l'avesse vista è pregato di mettersi in contatto con la redazione, via e-mail o tramite Facebook.