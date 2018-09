Tè e infusi: in via Dante apre Peter's Tea House

Tradizione, il fascino della cultura orientale ma anche contemporaneità. È questa la miscela vincente di Peter's Tea House, la nuova apertura di via Dante 2/b, che da sabato è pronto ad accogliervi in un ambiente caldo e ricco di profumi. Sri Lanka, Africa, Cina, India, Giappone: i tè della Peter'sTea House provengono dalle coltivazioni di tutto il mondo. Tra infusi alla frutta, tè e tisane, sono ben 240 le referenze tra cui scegliere e alcune sono davvero particolari.

Un esempio? Nel banco tropical potrete trovare tè realizzati con pezzettoni di frutta che, al termine dell'infusione, possono essere immersi nello yogurt per un delizioso spuntino. Ma il tè, ricordiamolo, è sinonimo anche di benessere. Perchè non provare quindi il "Moringa - Albero della vita" , ricco di sostanze nutritive e per questo molto importante per la salute delle persone e degli animali. Pensate che le foglie venivano utilizzate per cicatrizzare le ferite!

Non solo tè ma anche accessori e prelibatezze! Peter's Tea House pone particolare attenzione anche alla ricerca di prodotti alimentari, come il caffè e il miele, e di accessori per il tè pensati per ogni occasione. Potrete scegliere tra meravigliose teiere, tazze e i praticissimi Tea & Go, tutti scelti con un occhio alla qualità, alla comodità e, anche l'occhio vuole la sua parte, all'estetica.

Per chi fosse ancora alla ricerca del tè perfetto o volesse provare nuovi gusti, Peter's Tea House propone ogni mese un gusto da farvi degustare gratuitamente. A settembre sono assolutamente imperdibili tre gusti della "Summer infusion": tre tipologie di tè che si possono bere freddi, tutti fruttati. Il prossimo appuntamento? Tenetevi liberi il 29 settembre per l'evento inaugurale: dalle 15.00 sorprese, degustazioni e buffet.