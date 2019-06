Ad Aquileia in mostra i tesori dal Kunsthistorisches Museum di Vienna

Inaugura al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, sabato 8 giugno, la mostra “Magnifici Ritorni. Tesori aquileiesi dal Kunsthistorisches Museum di Vienna” organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e dal Kunsthistorisches Museum di Vienna con il patrocinio del Comune di Aquileia e in collaborazione con Fondazione So.co.Ba per celebrare i 2200 dalla fondazione dell’antica città romana.

Un viaggio nel tempo che, grazie ai 110 reperti del Kunsthistorisches, ci trasporta nell’Aquileia di 2200 anni fa ma anche nell’Aquileia dell’Ottocento quando la città era parte dell’Impero asburgico e le raccolte viennesi rappresentavano l’alternativa istituzionale al collezionismo privato delle famiglie locali e alla dispersione del materiale sul mercato antiquario.

La mostra riporta infatti ad Aquileia, a distanza di quasi 200 anni, alcuni tra i più importanti reperti archeologici restituiti dal ricchissimo sottosuolo aquileiese, attualmente esposti nella collezione permanente del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Un’importante occasione per presentare, in molti casi per la prima volta dai tempi lontani del loro ritrovamento, alcuni dei capolavori della città adriatica all’interno del contesto storico per i quali furono creati e nel quale furono utilizzati. Ma offre anche l’opportunità per raccontare un momento importante della storia di Aquileia, che, mediante una intensa attività di raccolta, di scavo e di ricerca durata più di due secoli, portò alla progressiva riscoperta, durante l’età moderna, della grandezza dell’antica città romana.

Tutte le info su: www.fondazioneaquileia.it www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it

Orari e costi

I tesori aquileiesi conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 9 giugno > 20 ottobre 2019

Apertura dal martedì alla domenica (lunedì chiuso);

Orario: 10-19, la biglietteria chiude un’ora prima. Prezzo:

- € 10 (ingresso Museo Archeologico Nazionale + mostra); - € 16 (Biglietto UNICO comprensivo di ingresso Museo Archeologico Nazionale, mostra, Basilica, cripte, campanile, battistero e domus e palazzo episcopale). Ingresso gratuito fino ai 18 anni e per le categorie previste dal MIBAC Ingresso incluso per possessori di FVG CARD e abbonamento superMAN Ingresso libero per tutti: 15 giugno, 12 luglio, 3 agosto, 20 settembre, 4 ottobre, 13 ottobre Per i gruppi si richiede la prenotazione all'indirizzo mail museoaquileiadidattica@beniculturali.it o al numero 043191035.