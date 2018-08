Triestini nel mondo: l'architetto Dimitri Waltritsch al Global Design di Pechino

C'è anche un triestino, l'architetto Dimitri Waltritsch, alla prima edizione del Global International Design Summit appena concluso a Pechino, un forum al quale hanno partecipato i massimi esperti mondiali del settore. Come rivela Ansa Fvg, sono stati solo due gli italiani partecipanti all'evento. Il professionista triestino, che ha già curato un masterplan per Shanghai, è anche il solo italiano ad essere stato chiamato nella giuria del Golden Creativity Award.

Sostenibilità e migliori condizioni sociali

Tra i principali ospiti all'incontro, Waltritsch ha presentato alcuni progetti, realizzati in Italia e in Cina, riguardanti master plan urbani, progetti in cui «occorre porre attenzione a una serie di fattori: innanzitutto sostenibilità, poi attenzione alla cultura locale, utilizzo del progetto come strumento per il miglioramento delle condizioni sociali e costruzione di un ponte tra culture diverse, in questo caso quelle europea e cinese».