Arci servizio civile: 68 posti aperti in Fvg

Per tutto il mese di Settembre i giovani del Fvg potranno presentare domanda per Arci Servizio Civile, che sarà presente in Regione con 15 progetti per un totale di 68 posti.

Come dichiarato da Arci servizio civile, venerdì 20 luglio è stata pubblicata la Sentenza 171/2018 della Corte Costituzionale con la quale sono respinti i ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia su alcune parti della riforma del Servizio Civile Universale. In particolare sui rapporti Stato Regioni e sui poteri in materia di programmazione triennale e annuale. Le motivazioni della Corte per il respingimento si basano, ad una prima lettura, sul fondamento del SCU come modalità di difesa della Patria e quindi materia a competenza statale. È una conferma, ancora più esplicita che in passato, frutto del testo di riforma.

È una sentenza politicamente determinante anche in questo nuovo quadro governativo, in cui la maggioranza è composta anche dal partito che esprime i presidenti delle regioni ricorrenti. Nello stesso tempo il Dipartimento Gioventù e SCN sta attendendo la nomina di un nuovo Capo Dipartimento, nomina che sembra imminente. Questo potrebbe comportare un ritardo nella pubblicazione del bando.