Arci Servizio Civile: presentazione progetti al Miela

Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 11.00 al Teatro Miela in Piazza Duca degli Abruzzi 3 a Trieste Arci Servizio Civile presenta i suoi 16 progetti di servizio civile rivolti a giovani tra i 18 e 28 anni. Possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, il servizio dura 12 mesi per un impegno di 1400 ore ed è previsto un riconoscimento economico di € 433,80 mensili. Sono disponibili 70 posti: 6 a Gorizia, 8 nella provincia di Pordenone, 10 nella provincia di Udine e ben 46 a Trieste. La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 28 settembre.

Info: www.arciserviziocivilefvg.org