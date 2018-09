Apertura scuole, Crepaldi: «Che sia un anno ricco di buone opere, proficuo e sereno»

In occasione del primo giorno di scuola l'Arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi manda un messaggio a docenti, studenti e operatori:

«Carissimi, con l’apertura della scuola di ogni ordine e grado, desidero far giungere ai docenti, agli studenti e agli operatori scolastici l’augurio della Chiesa tergestina per un anno scolastico ricco di buone opere, proficuo e sereno. La scuola, come spazio dedicato all’educare e al conoscere, se gestita a partire dai grandi valori culturali e cristiani che hanno reso grande l’Italia, è una straordinaria opportunità di crescita umana. Agli studenti desidero dire di non lasciarsi “rubare” l’entusiasmo della ricerca e ai docenti di accompagnare gli studenti sulle vie della vita, dove l’onestà e la responsabilità non siano solo parole, ma scelte per lo sviluppo integrale e solidale della loro persona. Inoltre auspico che tutti i percorsi nell’ambito scolastico della nostra città siano aperti nel coltivare il riferimento educativo al Vangelo e alle radici cristiane del nostro Paese, riferimento capace di generare uomini e donne pronti ad affrontare, con coraggio e maturità, la vita familiare e professionale e a servire, con il senso dell’amicizia civile, il nostro Paese. A tutti giunga l’assicurazione della mia preghiera e la mia benedizione».