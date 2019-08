Area fitness a Barcola, Lodi: "A giorni l'inizio dei lavori"

"Dopo la zona fitness del Farneto, a breve partiranno i lavori per la nuova area dedicata a chi vuole fare sport all’aria aperta. Un ‘area dedicata agli sportivi all’interno della Pineta che non andrà a pregiudicare gli alberi e le altre zone gioco". Lo ha annunciato l'assessore Lodi in un'intervista rilasciata a Telequattro.

Il cantiere per la realizzazione dell'area fitness nella Pineta di Barcola avrà inizio nei prossimi giorni. L'area dedicata agli sportivi che vogliono fare ginnastica all'aperto, sarà costruita in maniera molto simile a quella già esistente in via Marchesetti.