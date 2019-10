Nuova area Fitness a Barcola, Lodi: "Ne costruiremo una anche a Borgo San Sergio"

Da oggi la pineta di Barcola ha una nuova area fitness per praticare ginnastica all'aria aperta approfittando delle miti temperature di un autunno che tada ad arrivare. L'area è stata allestita dal Comune di Trieste e alla presentazione sono intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, la presidente della IIIa Circoscrizione Laura Lisi, il direttore del Servizio Strade e Verde Andrea de Walderstein, il progettista e direttore dei lavori Carmelo Nino Trovato, il responsabile operativo Massimo Leotta e alcuni consiglieri circoscrizionali.

Gli attrezzi

L’intervento del valore di 33 mila euro - che rientra nell’ambito di un accordo quadro di sistemazione straordinaria, per complessivi 75 mila euro, di alcune aree gioco, comprendendo anche la rimessa a punto dell’aeroplano nel giardino di via Boccaccio – ha visto la realizzazione di tre nuove piazzole antitrauma dotate di attrezzi ginnici per il fitness, con una coppia di parallele, due panche per gli esercizi, una torre con sbarre per trazioni a più altezze e una composizione multipla per esercizi di vario tipo, dotata di sbarre, spalliere, manubri e anelli.

Un'intervento particolarmente atteso

“Quest’area attrezzata per il fitness - ha spiegato l’assessore Elisa Lodi - era particolarmente attesa da abitanti e sportivi che frequentano la zona e sarà libera e utilizzabile da chiunque ne abbia voglia. Con un costo di poco superiore ai 30 mila euro abbiamo realizzato, all’interno della pineta di Barcola, mantenendo e salvaguardando tutte le alberature, un’area dedicata che risponde alle esigenze della cittadinanza e che sarà utile per garantire anche un corretto uso dei vicini giochi per i bambini”. Ricordando ancora che nell’ambito dell’accordo quadro per la sistemazione straordinaria delle aree gioco sarà rimesso a nuovo anche l’aeroplano del giardino di via Boccaccio, l’assessore Elisa Lodi ha confermato “la volontà dell’Amministrazione comunale di realizzare una nuova area fitness attrezzata anche nel rione di Borgo San Sergio”.

