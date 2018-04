Armi da guerra sequestrate a Gorizia: arrestato 52enne

Un carico di armi da guerra è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Gorizia a un cittadino bosniaco di 52 anni lungo la A34, nel tratto tra la città isontina e Villesse. Come riporta il quotidiano Udine Today, a bordo della vettura sono state trovate due pistole mitragliatrici Skorpio, sei Kalashnikov, una carabina calibro 22, un fucile a pompa, un gruppo ottico per fucili di precisione, svariati caricatori e munizionamento specifico. I militari hanno attivato il protocollo Interpol per il terrorismo internazionale, arrestando l’uomo dopo un controllo. Il soggetto era alla guida di una Peugeot 206.“