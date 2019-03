Arnesi da scasso sotto la gonna, denunciata 32enne

Furto, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e ricettazione sono le ipotesi di reato per le quali è stata denunciata in stato di libertà dai poliziotti di quartiere della Questura una 32enne croata, ritenuta responsabile di un colpo in un’abitazione del centro di Udine ai primi di marzo. Con lei aveva anche una borsa di valore e al collo una catenina d’oro bianco, entrambe rubate recentemente in un’abitazione di Trieste. Nel momento in cui gli agenti l'hanno rintracciata era assieme a un nipote 12enne. Sotto le vesti, dopo una perquisizione, le sono stati trovati cacciaviti e plastiche, “attrezzi del mestiere” utilizzati dai ladri d’appartamento.