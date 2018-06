Arrestata banda di borseggiatori seriali, avevano colpito anche a Monfalcone e Sistiana

Tre arresti in flagranza per furto con destrezza, frutto di un’operazione congiunta dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo e del commissariato di pubblica di sicurezza di Monfalcone. Sabato 23 giugno, a Udine, nei pressi dell’ospedale civile, sono stati fermati tre cittadini romeni, Dragnea George, di 63 anni, Dragnea Danut Gabriel, 29 anni, e Gheorghita Gabriel di 41 anni, senza fissa dimora in Italia, subito dopo aver sottratto con destrezza la somma di 50 euro ai danni di un’anziana, residente a Pasian di Prato.

L’attivita’ investigativa, coordinata dalla procura di Gorizia è nata a seguito di un furto simile ai danni di un’altra signora, avvenuto lo scorso 25 maggio a Monfalcone. Grazie alle testimonianze raccolte dalla Polizia di Monfalcone, si è risalito all’autovettura utilizzata dai tre e alla successiva identificazione dei soggetti, grazie ad un controllo stradale di una pattuglia di Carabinieri.

Dopo una complessa attività di pedinamento, è stato possibile ricondurre al terzetto quattro “colpi”, messi a segno a Monfalcone, Portogruaro, Sistiana e per ultimo Udine, lo scorso 23 giugno.Il modus operandi consisteva nell’approcciare anziane donne e uomini, con la scusa di chiedere loro di poter cambiare degli spiccioli per pagare il parcheggio, per poi appropriarsi con destrezza dei contanti dentro il portafogli delle vittime.

Lunedi 26 giugno, i tre sono stati arrestati e sottoposti dal tribunale di Udine alla custodia cautelare in carcere. Si invitano i cittadini vittime di analoghi reati contattare la compagnia Carabinieri di Gradisca d’Isonzo o il commissariato di Polizia di Monfalcone.